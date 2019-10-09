17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружена средневековая версия «50 оттенков серого»
Французская поэма содержит очень откровенные сцены.
Одним из самых знаменитых и популярных в свое время сочинений средневековой литературы была французская аллегорическая поэма XIII века «Роман о Розе». В ней рассказывается о поэте, который ищет свою возлюбленную.
«Роман о Розе» рассматривают как кодекс куртуазной любви для аристократического общества. Он состоит из двух самостоятельных частей, написанных разными авторами в разное время. Первая часть написана в 1225—1230 годах Гийомом де Лоррисом. Остальные строки около 1275 года Жаном де Меном.
Специалист по Средневековью Марианн Эйлз из Бристольского университета в Великобритании недавно обнаружила в архивах Вустерской епархии раннюю рукописную версию этого произведения. Пергамент
В этом отрывке рассказчик использует очень прозрачные и красноречивые метафоры. Как пишет Live Science, весьма откровенное содержание поэмы может вогнать в краску даже читателей современных эротических романов.
Анна Лысенко