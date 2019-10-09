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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружена средневековая версия «50 оттенков серого»

Французская поэма содержит очень откровенные сцены.

Источник: Courtesy the Bishop of Worcester
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Одним из самых знаменитых и популярных в свое время сочинений средневековой литературы была французская аллегорическая поэма XIII века «Роман о Розе». В ней рассказывается о поэте, который ищет свою возлюбленную.

«Роман о Розе» рассматривают как кодекс куртуазной любви для аристократического общества. Он состоит из двух самостоятельных частей, написанных разными авторами в разное время. Первая часть написана в 1225—1230 годах Гийомом де Лоррисом. Остальные строки около 1275 года Жаном де Меном.

Специалист по Средневековью Марианн Эйлз из Бристольского университета в Великобритании недавно обнаружила в архивах Вустерской епархии раннюю рукописную версию этого произведения. Пергамент кто-то в прошлом использовал для переплета другой древней книги.

Найденная версия поэмы содержит ранее не известный фрагмент, благодаря которому ученые теперь называют «Роман о Розе» средневековой версией книги «50 оттенков серого».

В этом отрывке рассказчик использует очень прозрачные и красноречивые метафоры. Как пишет Live Science, весьма откровенное содержание поэмы может вогнать в краску даже читателей современных эротических романов.

Анна Лысенко

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