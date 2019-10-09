18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Скульптор из США создает «пластилиновые» фигуры из дерева (фото)
Удивительная точность.
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Удивительная точность.
Американский художник Дэн Уэбб создает невероятные анатомические скульптуры из камня и даже стекла. Однако известность ему принесли именно работы из дерева.
Из этого материала Уэбб вырезает настолько реалистичные фигуры, предметы и части тела, что кажется, будто вместо дерева он использует пластилин.
Екатерина Гура