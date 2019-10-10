12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Аляске выбрали самого толстого медведя
Необычный конкурс здесь проводят уже пятый год подряд.
Медведица по прозвищу Холли победила в конкурсе самых толстых медведей Аляски.
Свои голоса за нее отдали 17,5 тысяч человек, тогда как за ее ближайшего конкурента Лефти проголосовало всего 3,6 тысяч.
«Она толстая. Она потрясающая. Она — Холли. И вы проголосовали за нее в качестве чемпиона Недели толстого медведя 2019 года. Поздравляем Холли, здоровый вес которой поможет ей впасть в спячку до весны», — объявил Национальный парк и заповедник Катмай на своей официальной странице в соцсети.
По словам сотрудников заповедника, сфотографировать Холли «во всей красе» было очень трудно. Она практически все время проводит в воде, где ловит рыбу.
Анна Лысенко