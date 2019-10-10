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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Свадебный торт обернулся для невесты неприятным сюрпризом (фото)

Когда ожидание не совпадает с реальностью.

52-летняя Рена Дэвис из города Гриффин в американском штате Джорджия решила заказать на свадьбу оригинальный торт, который она увидела в интернете.

Она нашла местного кондитера, который согласился сделать торт «как на фото» и заплатила за работу немаленькую сумму в 300 долларов. Но результат не оправдал ее ожиданий, пишет Metro.

Торт, который Рена увидела в интернете, выглядел как двухэтажное белое основание, на вершине которого сидит красочный павлин, а его хвост, выходящий за пределы основного изделия, составляют многочисленные капкейки.

Опубликовано Annette Davis Hill Воскресенье, 6 октября 2019 г.

Женщина решила немного усовершенствовать десерт и попросила сделать основание в виде сердца, а на верхушку посадить двух павлинов.

Этим планам не суждено было сбыться, но узнала об этом невеста только за день до свадьбы, когда кондитер привезла торт. Десерт был перекошен, птицы выглядели как монстры-индейки, а вместо помадки кондитер использовала сливочный крем. Буквально через несколько минут после того, как мастер уехала, у одного из павлинов отвалилась голова, а кроме того, они были очень тяжелые и продавили изделие, осев практически до основания.

Опубликовано Annette Davis Hill Воскресенье, 6 октября 2019 г.

Рена попросила кондитера вернуть ей деньги. Решив не угощать ужасным тортом гостей, невеста была вынуждена отправиться в супермаркет и купить там новый приличный десерт. Фотографии неудавшегося изделия опубликовала в соцсетях ее близкая подруга.

Опубликовано Annette Davis Hill Воскресенье, 6 октября 2019 г.

Кстати, как сообщила женщина, торт простоял в холодильнике три дня, а затем они его просто выкинули — оказалось, что на вкус он был такой же ужасный, как и на вид.

Екатерина Гура

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