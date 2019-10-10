Видеооператор вставил в свадебное видео кадры из ТВ-шоу

Пользовательница Twitter Молли Кнапп опубликовала забавное видео в 25-ю годовщину своих родителей.
Специально к празднику родители девушки решили обновить свое свадебное видео и попросили видеооператора поработать «над картинкой». Но они явно не ожидали, что мастер подойдет к этому вопросу настолько креативно.
Просматривая видео, семья Кнапп обнаружила, что в их свадебное видео вставлены кадры из популярного британо-американского телешоу «Маппет». В частности, на видео попали кадры со свадьбы главных героев шоу — лягушонка Кермита и мисс Пигги, а также их кукольные гости.
Пользовательница Twitter сначала сильно возмутилась, что видеооператор даже не спросил разрешения на такие «усовершенствования», но потом добавила, что, в целом, ее семье все понравилось.
Оказалось, родители Молли просили монтажера добавить парочку забавных вещей на пленку, так что тот со своей задачей справился.