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20:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Видеооператор вставил в свадебное видео кадры из ТВ-шоу

Клиенты не просили, но получилось смешно.

Пользовательница Twitter Молли Кнапп опубликовала забавное видео в 25-ю годовщину своих родителей.

Специально к празднику родители девушки решили обновить свое свадебное видео и попросили видеооператора поработать «над картинкой». Но они явно не ожидали, что мастер подойдет к этому вопросу настолько креативно.

Просматривая видео, семья Кнапп обнаружила, что в их свадебное видео вставлены кадры из популярного британо-американского телешоу «Маппет». В частности, на видео попали кадры со свадьбы главных героев шоу — лягушонка Кермита и мисс Пигги, а также их кукольные гости.

Видеооператор моих родителей вставил кадры со свадьбы Кермита и мисс Пигги в их реальное видео, даже не спросив?

Пользовательница Twitter сначала сильно возмутилась, что видеооператор даже не спросил разрешения на такие «усовершенствования», но потом добавила, что, в целом, ее семье все понравилось.

Оказалось, родители Молли просили монтажера добавить парочку забавных вещей на пленку, так что тот со своей задачей справился.

Екатерина Гура

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