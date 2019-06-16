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12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара трижды отпраздновала свадьбу за 12 месяцев (видео)

За церемонией следили около миллиона человек.

Жители Лондона Эчина и Лея провели три свадебные церемонии за год.

Так молодожены решили почтить традиции своих родных стран. У Леи ямайские и антигуанские корни, а ее супруг принадлежит к народу игбо в Нигерии.

За свадьбой пары онлайн следили около миллиона человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свадьбы в этностиле очень популярны в Великобритании среди выходцев из других стран. Существует немало свадебных агентств, которые специализируются на торжествах в духе народных традиций.

Анна Лысенко

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