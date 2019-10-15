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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина нашел кошелек и придумал необычный способ вернуть его владельцу

Отличная смекалка.

Пользователь Twitter из Лондона по имени Тим Кэмерон поделился в соцсети почти фантастической историей, которая произошла с ним на днях. Молодой человек по дороге с работы домой потерял свой кошелек.

Казалось, о кошельке можно забыть, особенно, учитывая, что никаких визиток или контактной информации о владельце внутри бумажника не было. Но чудеса случаются. Через полчаса на телефон Тима стали приходить уведомления о том, что кто-то сбрасывает ему деньги на банковский счет.

Всего Кэмерону пришло 4 перевода по 1 центу от некого Саймона. Как оказалось, этот мужчина нашел кошелек Тима и таким образом решил с ним связаться.

В графе «назначение платежа» Саймон оставил послание о том, что он нашел кошелек и написал свой номер телефона, чтобы Тим смог с ним связаться, пишет Mashable.

Я только что потерял свой кошелек по дороге с работы домой. У меня в кошельке не было никакой особой информации, поэтому человек, который нашел его, связался со мной через мой банковский счет. Он отправил 4 перевода по 1 центу, чтобы написать свои данные.

Кэмерон был восхищен честностью и находчивостью человека, который нашел его бумажник. Он связался с ним по телефону, и уже через пару часов забрал свой кошелек с невредимым содержимым. В благодарность Кэмерон купил Саймону бутылку дорогого красного вина и написал о нем восторженный пост.

Это я последние два часа. И нет, я не вернул Саймону его центы, но купил ему бутылку красного вина.

Екатерина Гура

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