Мужчина нашел кошелек и придумал необычный способ вернуть его владельцу

Пользователь Twitter из Лондона по имени Тим Кэмерон поделился в соцсети почти фантастической историей, которая произошла с ним на днях. Молодой человек по дороге с работы домой потерял свой кошелек.
Казалось, о кошельке можно забыть, особенно, учитывая, что никаких визиток или контактной информации о владельце внутри бумажника не было. Но чудеса случаются. Через полчаса на телефон Тима стали приходить уведомления о том, что кто-то сбрасывает ему деньги на банковский счет.
Всего Кэмерону пришло 4 перевода по 1 центу от некого Саймона. Как оказалось, этот мужчина нашел кошелек Тима и таким образом решил с ним связаться.
В графе «назначение платежа» Саймон оставил послание о том, что он нашел кошелек и написал свой номер телефона, чтобы Тим смог с ним связаться, пишет Mashable.
Кэмерон был восхищен честностью и находчивостью человека, который нашел его бумажник. Он связался с ним по телефону, и уже через пару часов забрал свой кошелек с невредимым содержимым. В благодарность Кэмерон купил Саймону бутылку дорогого красного вина и написал о нем восторженный пост.