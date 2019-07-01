Воры с извинениями вернули украденную у ребенка посылку

Серхио Морейро из Вашингтона рассказал местным журналистам необычную историю, которая произошла с ним в конце июня.
К нему обратилась семья Вик из штата Делавэр с просьбой сделать точную копию чемпионского пояса WWE для их пятилетнего сына. Мальчик по имени Тимоти страдает аутизмом, а недавно врачи нашли в его мозгу опухоль. Чтобы подбодрить ребенка перед операцией, родители решили сделать ему подарок и попросили о помощи Серхио, который как раз специализируется на создании таких копий.
Узнав, для кого будет заказ, мужчина решил выполнить его бесплатно, но попросил родителей Тимоти купить дешевый пояс и отправить ему посылкой, чтобы он смог сделать его похожим на настоящий, заменив детали.
В США многие службы доставки оставляют посылки на крыльце владельцев домов. Именно из-за этого двум неизвестным женщинам удалось похитить пояс Тимми. Однако преступление оказалось не совсем идеальным — воришки попали на камеру видеонаблюдения.
Морейро сразу же написал заявление в полицию, а затем пошел на телевидение, где обратился к преступницам. Мужчина рассказал историю маленького Тимми и пообещал, что не будет писать заявление в полицию, если женщины вернут ему украденные посылки. И это сработало.
Через несколько дней преступницы постучали в двери к Серхио и не только вернули ему вещи, но и отдали письмо с извинениями, написанное от руки на четырех листах. В нем женщины отмечали, что на преступление их подтолкнули сложные жизненные обстоятельства, но они совсем не хотели воровать у больного ребенка.
По словам Морейры, женщины плакали, когда отдавали ему украденные вещи, а мужчина в свою очередь, как и обещал, не стал выдвигать против них обвинения.
А вот родители Тимоти решительно настроились наказать преступниц. Так что сейчас полиция продолжает их искать.