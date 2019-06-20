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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хорек попытался сбежать от хозяйки с украденным сотейником (видео)

Но преступление не было идеальным.

В Сети появилось милое видео, на котором запечатлен проворный хорек, пытавшийся украсть кухонный сотейник прямо на глазах у своей хозяйки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Схватив его за ручку, четверолапый вор потащил добычу подальше от места преступления, но так и не смог скрыться далеко. Весь процесс был снят на камеру его владелицей, которая не могла сдержать смеха.

Екатерина Гура

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