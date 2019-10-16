11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Курьер насмешил соцсети, спрятав покупку от мужа американки
Четко следовал инструкции.
Жительница Техаса Эбони Фримен получила от друзей в подарок коврик под дверь с забавной надписью: «Пожалуйста, спрячьте посылки от мужа». Она расстелила его у входной двери.
Каково же было ее удивление, когда несколько дней спустя доставивший покупку курьер и правда спрятал ее. Вот только он сделал это так «оригинально», что вызвал взрыв хохота и у самой хозяйки, и у пользователей соцсетей, с которыми Эбони поделилась фотографией.
«О, Боже! Парень из доставки и правда спрятал посылку под коврик!» — написала женщина.
Анна Лысенко