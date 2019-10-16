Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
31Как новые российские спутники видят Землю из космоса
36Перед своим днем рождения Путин побывал в сибирской тайге
11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Курьер насмешил соцсети, спрятав покупку от мужа американки

Четко следовал инструкции.

Жительница Техаса Эбони Фримен получила от друзей в подарок коврик под дверь с забавной надписью: «Пожалуйста, спрячьте посылки от мужа». Она расстелила его у входной двери.

Каково же было ее удивление, когда несколько дней спустя доставивший покупку курьер и правда спрятал ее. Вот только он сделал это так «оригинально», что вызвал взрыв хохота и у самой хозяйки, и у пользователей соцсетей, с которыми Эбони поделилась фотографией.

«О, Боже! Парень из доставки и правда спрятал посылку под коврик!» — написала женщина.

Анна Лысенко

Читайте также
ООН поддержала Россию по вопросу невыдачи американских виз
Эксперты рассказали, что ждет курс рубля
В Гидрометцентре пообещали необычный ноябрь
Туроператоры назвали среднюю стоимость летнего отдыха россиян
Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
В Великобритании взрывом снесли огромную ТЭС (видео)
Здоровье
У Заворотнюк не было ни комы, ни паралича Родственники впервые прокомментировали болезнь актрисы.
WOWSale
9 самых странных аксессуаров для смартфона c AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новое дело о «пьяном мальчике»: все подробности и версии В Кировской области набирает обороты скандал вокруг ДТП, которое произошло еще летом. Как и 2,5 года назад, экспертиза показала, что сбитый насмерть ребенок был пьян. Авто Mail.ru собрал все, что известно по делу, а также вспомнил последний такой случай
Кино
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст» Звезды поддержали одну из самых ожидаемых киноновинок сезона
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире Девочка начала работать моделью в возрасте четырех лет (фото)
Леди
Офисный дресс-код: звезды, которые знают, как выглядеть сексуально в костюме Совсем необязательно страдать, если твоя работа подразумевает строгий дресс-код
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь