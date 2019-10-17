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13:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаруживший «Титаник» ученый сделал заявление об исчезновении Амелии Эрхарт

Знаменитая американка Амелия Эрхарт была пионером авиации. Она стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан. В 1937 году Эрхарт со штурманом Фредом Нунаном при попытке совершить кругосветный полёт на двухмоторном лёгком самолёте пропала без вести в центральной части Тихого океана. Тайна ее исчезновения долгие годы не дает покоя историкам.

Этим летом профессор океанологии и бывший командир управления ВМС США Роберт Баллард, прославившийся после обнаружения в 1985 году обломков «Титаника», предпринял попытку найти потерянный самолет Амелии Эрхарт, пишет Live Science. Он отправился к атоллу Никумароро в архипелаге Феникс в надежде найти доказательства, что знаменитая летчица потерпела крушение именно здесь.

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В 1940 году британский офицер Эрик Бевингтон через 3 месяца после исчезновения Эрхарт сделал фото атолла Никумароро. В цифровом приближении на снимке слева от рифа виднеется пятно, напоминающее шасси двухмоторного самолета Lockheed Model 10 Electra, на котором Эрхарт отправилась в последний полет.

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Lockheed Model 10 Electra

В 2013 году Международная группа по поиску исторических самолетов (TIGHAR) заявила, что обнаружила на одном из гидроакустических изображений обломки самолета на морском дне возле Никумароро.

Судно Балларда «Наутилус» оборудовано трехмерной картографической системой и подводным аппаратом с дистанционным управлением. Команда создала карту атолла с помощью сонара. Ученые также изучили глубокие расщелины подводной горы, частью которой является Никумароро. Они обыскали дно в радиусе 4 морских миль вокруг атолла и не обнаружили ничего, что могло бы быть связано с Эрхарт.

Однако, как пишет Times, исследователи нашли груду камней, которые были такой же формы, что и предполагаемое шасси на фотографии 1940 года.

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Несмотря на выводы Балларда и его команды, ученые не готовы исключить версию о Никумароро. Ричард Гиллеспи, основатель TIGHAR, говорит, что легкий самолет Эрхарт за 82 года был бы полностью разрушен стихией. От него могли остаться лишь небольшие куски алюминия, поэтому неудивительно, что Баллард ничего не обнаружил.

Кроме того, в 1940 году на Никумароро был обнаружен скелет, который посчитали принадлежавшим мужчине. Но в 2016 году учёные провели новую антропологическую экспертизу, которая показала, что останки могли принадлежать и женщине такого же роста и этнической принадлежности, как и Амелия Эрхарт. Теперь группа исследователей из Университета Южной Флориды планирует провести анализ ДНК этих останков.

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Анна Лысенко

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