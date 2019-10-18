15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Приветливый медведь попал на видео в США
Он машет лапой туристам.
Крупного медведя, машущего лапой туристам, сняли на видео в американском городке Секим, штат Вашингтон.
«Мы с мужем были в отпуске в штате Вашингтон в начале октября и решили пойти в парк диких животных, — написала разместившая видео американка. — Мы снимали всех животных в парке, а когда добрались до одного из медведей, я помахала рукой, и этот медведь махнул в ответ и улыбнулся».
Видео с приветливым медведем мгновенно стало вирусным в соцсетях.