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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Приветливый медведь попал на видео в США

Он машет лапой туристам.

Крупного медведя, машущего лапой туристам, сняли на видео в американском городке Секим, штат Вашингтон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы с мужем были в отпуске в штате Вашингтон в начале октября и решили пойти в парк диких животных, — написала разместившая видео американка. — Мы снимали всех животных в парке, а когда добрались до одного из медведей, я помахала рукой, и этот медведь махнул в ответ и улыбнулся».

Видео с приветливым медведем мгновенно стало вирусным в соцсетях.

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