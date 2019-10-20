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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанские поля с воздуха оказались похожи на картины Дали (фото)

Удивительные пейзажи.

Известный фотограф из Будапешта Милан Радишич создал серию снимков «Сюр/реальные земли» (Sur/Real Lands), в которых показал необычные испанские ландшафты с воздуха.

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Все фото были сделаны всего за два дня в засушливой местности возле Сарагосы и Толедо. Невероятно, но формы пшеничных полей, холмов, оливковых рощ и пересохших ручьев напоминают картины Пикассо, Миро и Дали.

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«Конечно, местные фермеры не знают, какие абстракции у них получились, так как они видны только с неба. После долгих часов исследований и просмотра спутниковых карт я смог выбрать самые интересные места. Позже, уже на месте, я сфотографировал их, поймав нужный свет», — рассказал фотохудожник изданию Bored Panda.

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Анна Лысенко

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