16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создает сюрреалистичные снимки про современность
Ирония и немного фотошопа.
Художница, фотограф и скульптор Габ Буа из Монреаля решила объединить свое художественное образование и любовь к фотографии и создала необычный проект.
Буа создает сюрреалистичные и ироничные снимки, в которых обыгрывает повседневные истории и привычки людей. На одном фото она соединяет разные вещи, которые вместе придают картинке абсолютно новый смысл.
Кстати, Буа в большинстве случаев выступает не только как автор снимка, но и как модель. По словам девушки, так ей легче контролировать процесс творчества и получить желаемый результат.
Екатерина Гура