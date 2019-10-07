Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия испытала новую крылатую ракету «Оникс» Российский передвижной береговой оборонный комплекс «Бастион», произвел запуск крылатой ракеты «Оникс»
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
14Битва за Москву
16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создает сюрреалистичные снимки про современность

Ирония и немного фотошопа.

Художница, фотограф и скульптор Габ Буа из Монреаля решила объединить свое художественное образование и любовь к фотографии и создала необычный проект.

Буа создает сюрреалистичные и ироничные снимки, в которых обыгрывает повседневные истории и привычки людей. На одном фото она соединяет разные вещи, которые вместе придают картинке абсолютно новый смысл.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, Буа в большинстве случаев выступает не только как автор снимка, но и как модель. По словам девушки, так ей легче контролировать процесс творчества и получить желаемый результат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Бастрыкин выразил недовольство работой следователей
Виновных в массовой гибели пчел нашли в Тульской области
«Неблагонадежным» гражданам пересчитают зарплату
СМИ сообщили о крупнейшей за 25 лет переброске войск США
Путину — 67. Как президент отмечал дни рождения (фото)
Ученые: через 40 лет на Земле закончится жизненно важный ресурс
Жительница Таллина получила титул «Миссис Европа 2019»
Здоровье
Опасно ли наращивать ресницы Сейчас многие девушки наращивают ресницы. Не опасна ли эта процедура для глаз?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
BMW готовит новую компактную модель Баварская марка продолжает электрификацию модельного ряда, коснется она и переднеприводных машин
Кино
Назван новый герой «Холостяка» Создатели шоу решились на эксперимент и прервали многолетнюю традицию
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Сохранять ли брак? 340
В чём секрет финансового благополучия? 260
Это вам не по карману! 130
Интересно ваше мнение (учитель) 119
Леди
В сети обсуждают новый снимок Алсу Поклонники очарованы внешностью певицы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь