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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

На онлайн-карте случайно рассмотрели 27 новых памятников майя

На ней видны прямоугольные очертания древних сооружений.

Источник: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Профессор Такеши Иномата из Аризонского университета рассмотрел 27 ранее неизвестных ритуальных сооружений майя благодаря бесплатной онлайн-карте.

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Как сообщает Times, карта 2011 года охватывает 11,4 тыс. квадратных километров штатов Табаско и Чьяпас на юге Мексики. Она была опубликована в свободном доступе Национальным институтом статистики и географии страны. Онлайн-карту создали с помощью технологии лидар, которая часто помогает археологам находить затерянные места в труднопроходимых джунглях или высоко в горах.

Как рассказал Иномата в комментарии Fox News, это открытие последовало за находкой церемониального комплекса XI века до нашей эры в Гватемале. «Затем мы отправились в Табаско, предположив, что там могут быть похожие церемониальные комплексы этого периода», — объяснил археолог.

На онлайн-карте хорошо видны прямоугольные очертания древних сооружений. По словам ученого, они были построены в период, когда цивилизация майя только начала использовать керамику и перешла на оседлый образ жизни, а религиозные идеи и ритуалы начали объединять общины.

Анна Лысенко

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