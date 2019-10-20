15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
На онлайн-карте случайно рассмотрели 27 новых памятников майя
На ней видны прямоугольные очертания древних сооружений.
Профессор Такеши Иномата из Аризонского университета рассмотрел 27 ранее неизвестных ритуальных сооружений майя благодаря бесплатной
Как сообщает Times, карта 2011 года охватывает 11,4 тыс. квадратных километров штатов Табаско и Чьяпас на юге Мексики. Она была опубликована в свободном доступе Национальным институтом статистики и географии страны.
Как рассказал Иномата в комментарии Fox News, это открытие последовало за находкой церемониального комплекса XI века до нашей эры в Гватемале. «Затем мы отправились в Табаско, предположив, что там могут быть похожие церемониальные комплексы этого периода», — объяснил археолог.
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Анна Лысенко