12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер собрал коллекцию «уродливых» бельгийских домов
Многие из них просто забавные.
Житель Бельгии Ханнес Куденис уже несколько лет собирает коллекцию самых странных или даже уродливых домов, построенных по всей стране.
Он ведет страницы в соцсетях, где делится фотографиями и видео из разных уголков Бельгии. Куденис также опубликовал фотоальбом «Уродливые бельгийские дома».
Куденис, который прожил в Бельгии три года, говорит, что публикует свои находки с любовью: «Я люблю Бельгию. Я люблю ее вездесущие поля, милые парки и густые леса. Я люблю ее потрясающие игровые площадки, забавных уток и дружелюбных людей. Я люблю ее архитектуру, уютные здания и впечатляющие замки».
Именно интерес к стране подстегнул блогера находить и «документировать» ее забавную архитектуру. Несмотря на громкое название «уродливые», многие дома из коллекции Кудениса кажутся просто странными и даже милыми.
Анна Лысенко