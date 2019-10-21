Африканская жаба научилась «превращаться» в гадюку

Жаба Sclerophrys channingi, распространенная в Демократической Республике Конго, в ходе эволюции научилась мимикрировать под габонскую гадюку Bitis gabonica.
Так животное защищается от хищников, пишут ученые в Journal of Natural History. Это первое детальное исследование этой необычной способности у жабы.
Sclerophrys channingi — это самая большая жаба Африки к югу от Сахары. Он вырастает от 10 до 16 см в длину. Гадюка Bitis gabonica, которую жаба имитирует своей расцветкой, — одно из самых ядовитых существ континента. У нее самые длинные зубы в мире — до 4 см. Яд гадюки обладает высокой токсичностью и смертельно опасен для человека. По своей природе габонская гадюка не агрессивна и обитает в малопосещаемых человеком дождевых тропических лесах.
Американские биологии изучали жабу в ее естественной среде обитания больше 10 лет. Они обнаружили, что расцветка и форма тела жабы аналогичны расцветке и форме головы гадюки. Наиболее характерными являются два темно-коричневых пятна и такая же полоса на спине у жабы, а также треугольная форма тела.
Внешность — это только часть защитной стратегии жабы. Если габонская гадюка чувствует угрозу, она часто наклоняет голову и издает длинное громкое предупреждающее шипение, прежде чем нанести удар.
Жаба научилась издавать точно такое же шипение, напоминающее медленно выходящий из воздушного шара воздух.
Исследователи также обнаружили, что жаба Sclerophrys channingi не живет в местах, где не водится габонская гадюка. Оба этих существа, показал генетический анализ, появились примерно в одно и то же время в раннем плиоцене, примерно 4−5 миллионов лет назад.