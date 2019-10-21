Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
28Умер Алексей Леонов
13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Африканская жаба научилась «превращаться» в гадюку

Она не только имитирует расцветку, но и шипит.

Жаба Sclerophrys channingi, распространенная в Демократической Республике Конго, в ходе эволюции научилась мимикрировать под габонскую гадюку Bitis gabonica.

Так животное защищается от хищников, пишут ученые в Journal of Natural History. Это первое детальное исследование этой необычной способности у жабы.

Sclerophrys channingi — это самая большая жаба Африки к югу от Сахары. Он вырастает от 10 до 16 см в длину. Гадюка Bitis gabonica, которую жаба имитирует своей расцветкой, — одно из самых ядовитых существ континента. У нее самые длинные зубы в мире — до 4 см. Яд гадюки обладает высокой токсичностью и смертельно опасен для человека. По своей природе габонская гадюка не агрессивна и обитает в малопосещаемых человеком дождевых тропических лесах.

Американские биологии изучали жабу в ее естественной среде обитания больше 10 лет. Они обнаружили, что расцветка и форма тела жабы аналогичны расцветке и форме головы гадюки. Наиболее характерными являются два темно-коричневых пятна и такая же полоса на спине у жабы, а также треугольная форма тела.

Во время загрузки произошла ошибка.
Габонская гадюка

Внешность — это только часть защитной стратегии жабы. Если габонская гадюка чувствует угрозу, она часто наклоняет голову и издает длинное громкое предупреждающее шипение, прежде чем нанести удар.

Жаба научилась издавать точно такое же шипение, напоминающее медленно выходящий из воздушного шара воздух.

Исследователи также обнаружили, что жаба Sclerophrys channingi не живет в местах, где не водится габонская гадюка. Оба этих существа, показал генетический анализ, появились примерно в одно и то же время в раннем плиоцене, примерно 4−5 миллионов лет назад.

Анна Лысенко

Читайте также
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Строительство резиденции президента оценит военный суд
США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами
Лингвисты объяснили происхождение «звериных» слов
В Лувре рассказали о серьезном повреждении «Джоконды»
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Источник: АВТОВАЗ приостановил выпуск двух моделей Как стало известно Авто Mail.ru, с 1 октября российский автогигант заморозил выпуск метановых «Вест» и «Ларгусов»
Кино
Ирина Безрукова и Валерий Николаев снова играют супругов Актриса показала кадры со съемочной площадки фильма, название которого не раскрыла
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 240
Как разговаривать с сыном? 217
Горшок в детском саду 126
Вейп и подросток 108
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь