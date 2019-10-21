12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Храбрец вытащил аллигатора из бассейна голыми руками (видео)
Но перед этим устроил настоящее шоу.
Хозяйка дома в Паркленде, штат Флорида, обнаружила у себя в бассейне аллигатора длиной около 2,5 метров. Он лежал на дне и сам не смог бы выбраться.
Женщина обратилась к профессиональным ловцам аллигаторов. Приехавший на вызов Пол Бедард бесстрашно прыгнул в бассейн без защитного снаряжения.
Мужчина аккуратно взял аллигатора за хвост и стал подтягивать его к бортику. Когда животное развернулось, Бедард устроил настоящее шоу. Он стал гладить животное по шее, успокаивая его, затем связал ему пасть. Все это он проделал голыми руками.
Перед тем как вытащить хищника из бассейна, Бедард поцеловал его в нос.
По словам специалиста, он работает с аллигаторами около 30 лет, хорошо знает их повадки и совершенно не боится этих животных.
Анна Лысенко