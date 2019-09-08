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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США поймали гигантского аллигатора (фото)

Установлен новый рекорд.

Охотники в штате Джорджия поймали аллигатора длиной 4,3 метра и весом 318 кг, сообщает Daily Mail.

Это самый крупный представитель вида изо всех пойманных в США. Предыдущий рекорд принадлежал аллигатору, пойманному в 2013 году. Его длина составляла 4,21 см.

Трофей достался Деррику Снелсону из округа Меривезер, который отправился на охоту вместе с 16-летней дочерью и профессиональными охотниками на аллигаторов из Lethal Guide Service.

По словам мужчины, они заметили крупную голову хищника сразу, но удачного момента для выстрела пришлось ждать больше пяти часов. Аллигатор показывался над водой секунд на десять, а затем снова прятался минут на 45 каждый раз.

Анна Лысенко

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