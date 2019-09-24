15:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бой двух ядовитых змей во дворе дома сняли на видео в Австралии
Жильцам пришлось вызывать специалиста для их поимки.
Ловец змей Стю Маккензи опубликовал в соцсети необычные и редкие кадры боя двух ядовитых краснобрюхих змей.
Мужчина снял видео, когда приехал на вызов в частный дом в городке Гленвью, Квинсленд.
Две опасные змеи, сцепившись, скользили по всему саду, и у Стю было всего несколько минут, чтобы успеть поймать их, пока они не исчезнут в кустах.
В итоге ловцу удалось схватить змей за хвосты и посадить в специальную сумку. Позже он выпустил их на волю за 5 километров от Гленвью.
Екатерина Гура