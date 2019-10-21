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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский фотограф делает невероятные снимки медуз

Удивительные создания.

Подводный фотограф Хорди Бенитес Кастельс из Испании прославился благодаря своим удивительным снимкам морских обитателей.

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В объектив Хорди попадали акулы, многочисленные рыбы, черепахи, кораллы и множество других животных. Но известность фотограф получил благодаря снимкам разнообразных медуз.

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Хорди начал снимать их еще несколько лет назад в рамках благотворительного экологического проекта Protect The Oceans («Сохраним океан»).

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Екатерина Гура

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