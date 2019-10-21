16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанский фотограф делает невероятные снимки медуз
Удивительные создания.
Подводный фотограф Хорди Бенитес Кастельс из Испании прославился благодаря своим удивительным снимкам морских обитателей.
В объектив Хорди попадали акулы, многочисленные рыбы, черепахи, кораллы и множество других животных. Но известность фотограф получил благодаря снимкам разнообразных медуз.
Хорди начал снимать их еще несколько лет назад в рамках благотворительного экологического проекта Protect The Oceans («Сохраним океан»).
Екатерина Гура