16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф-экстремал снял акул вблизи
Мужчина просто влюблен в этих хищников.
Лондонский фотограф Юэн Рэннэкэн уже более 15 лет живет в Калифорнии. Именно там он увлекся подводной фотографией и однажды решил снять акул, которые его всегда завораживали.
По словам Рэннэкэна, в первый раз он опасался зубастых «моделей», но, когда мужчина понял, что хищники им особо не интересуются, его страх быстро перерос в восхищение, пишет Mediadrumworld.
Теперь Юэн специализируется на съемке акул. Эти подводные хищники являются для него основным источником вдохновения. Кроме того, фотограф уверен, что люди относятся к акулам несправедливо, ведь, по его мнению, это очень игривые, любопытные и милые создания.
Екатерина Гура