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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф-экстремал снял акул вблизи

Мужчина просто влюблен в этих хищников.

Лондонский фотограф Юэн Рэннэкэн уже более 15 лет живет в Калифорнии. Именно там он увлекся подводной фотографией и однажды решил снять акул, которые его всегда завораживали.

По словам Рэннэкэна, в первый раз он опасался зубастых «моделей», но, когда мужчина понял, что хищники им особо не интересуются, его страх быстро перерос в восхищение, пишет Mediadrumworld.

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Теперь Юэн специализируется на съемке акул. Эти подводные хищники являются для него основным источником вдохновения. Кроме того, фотограф уверен, что люди относятся к акулам несправедливо, ведь, по его мнению, это очень игривые, любопытные и милые создания.

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Екатерина Гура

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