18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Двух британцев чуть не затянуло в воронку во время рыбалки на водохранилище
Все это сняла на камеру случайная прохожая.
В Сети появилось довольно пугающее видео, снятое девушкой по имени Фло Нильсон в британском графстве Дербишир.
В конце октября она отправилась гулять вместе со своими собаками к местному водохранилищу и внезапно увидела двух рыбаков на лодках, проплывавших буквально в нескольких метрах от опасной двадцатиметровой воронки.
Воронка с неимоверной быстротой всасывала в себя воду, и, казалось, должна была поглотить и беспечных рыбаков. Но мужчины, судя по всему, держали ситуацию под контролем: спустя несколько минут они спокойно отплыли чуть дальше и продолжили рыбачить.
Компания «Северн Трент Уотер», которая владеет Дербиширским водохранилищем, в комментарии для телекомпании BBC отметила, что неоднократно предупреждала людей, катающихся на лодках, чтобы они держались подальше от воронки. Однако никаких шагов, запрещающих людям приближаться к месту слива, в компании пока не предпринимали.