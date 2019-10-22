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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Двух британцев чуть не затянуло в воронку во время рыбалки на водохранилище

Все это сняла на камеру случайная прохожая.

В Сети появилось довольно пугающее видео, снятое девушкой по имени Фло Нильсон в британском графстве Дербишир.

В конце октября она отправилась гулять вместе со своими собаками к местному водохранилищу и внезапно увидела двух рыбаков на лодках, проплывавших буквально в нескольких метрах от опасной двадцатиметровой воронки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воронка с неимоверной быстротой всасывала в себя воду, и, казалось, должна была поглотить и беспечных рыбаков. Но мужчины, судя по всему, держали ситуацию под контролем: спустя несколько минут они спокойно отплыли чуть дальше и продолжили рыбачить.

Все это Нильсон сняла на камеру и опубликовала ролик в интернете, где на него сразу же обратили внимание журналисты.

Компания «Северн Трент Уотер», которая владеет Дербиширским водохранилищем, в комментарии для телекомпании BBC отметила, что неоднократно предупреждала людей, катающихся на лодках, чтобы они держались подальше от воронки. Однако никаких шагов, запрещающих людям приближаться к месту слива, в компании пока не предпринимали.

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