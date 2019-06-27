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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

День рыболовства: 5 необычных фактов о рыбалке

Древние секреты, живые удочки и длина самой долгой рыбалки в мире.

Источник: @btwilkins

Ежегодно 27 июня празднуется Всемирный день рыболовства. Впервые этот праздник был утвержден в Риме в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, а отмечать его стали со следующего года.

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Считается, что на сегодняшний день ловля рыбы — одно из самых распространенных хобби в мире. Однако в разных странах и в разные времена рыбалка сильно различалась. Мы собрали для вас самые интересные факты о ней.

Удочки и сети

Пока большинство рыбаков ходит за добычей с удочками, жители Африки используют для этого самую обычную лопату. Именно она является идеальным средством для того, чтобы добыть протоптера: во время засухи эта рыба зарывается глубоко в ил, а потому достать ее оттуда иным способом вряд ли получится.

Кстати, чтобы после «улова» рыба хранилась лучше, иногда ее закапывают обратно, но уже возле дома.

Не менее экзотичный способ рыбалки распространен в Новой Гвинеи. Вместо сетей местные рыбаки используют паутину. Несмотря на кажущуюся странность такого приспособления, паутина легко удерживает мелкую рыбешку. Правда, срок службы таких сетей очень короткий.

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Сейчас японцы ловят рыбу привычным для нас способом, но еще пару веков назад рыбалка для них была куда более увлекательной. Дело в том, что для ловли рыбы они использовали бакланов. На птицу надевали специальный ошейник, который не позволял ей проглатывать добычу, и она приносила улов хозяину.

Самая долгая рыбалка

Мировой рекорд по продолжительности рыбалки принадлежит Дональду Хитли, который ловил рыбу у берегов Новой Зеландии на протяжении 32 часов без перерыва. Правда, улов у него был совсем не рекордный.

Рекорд по забросу снастей

Вальтер Киммероу вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому дальнему забросу снастей в мире.

Ему удалось закинуть снасть весом в 30 грамм на расстояние 176 метров.

Рекордный улов на удочку

Этот рекорд был официально подтвержден в 1959 году, когда возле берегов Южной Австралии на крючок попалась белая акула. Ее вес при этом составлял 1200 килограммов.

Самая тяжелая рыба

Что касается рыбы, то Международная ассоциация спортивного рыболовства называет таковой осетра, который был пойман возле Калифорнии американским рыбаком Джоем Паллоттом. Весил этот осетр 210 килограммов.

Екатерина Гура

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