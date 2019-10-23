13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
Оно сделано под микроскопом.
Флуоресцентный снимок эмбриона черепахи победил в престижном конкурсе Nikon Small World для фотографий, сделанных под микроскопом.
Авторы работы — техник по микроскопии Тереза Згода и студентка Тереза Куглер, недавняя выпускница Рочестерского технологического института. Чтобы получить это невероятное изображение, они отсняли и скомбинировали сотни крошечных фотофрагментов.
Nikon Small World проходит уже в 45-й раз. В этом году в конкурсе принимали участие больше 2 тысяч работ. В финал попали 20 фотографий.
Анна Лысенко