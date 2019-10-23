Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Был лев, стал слонРассказываем об истории происхождения "звериных" слов
Фоторепортажи
20Все путем
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе

Оно сделано под микроскопом.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Флуоресцентный снимок эмбриона черепахи победил в престижном конкурсе Nikon Small World для фотографий, сделанных под микроскопом.

Авторы работы — техник по микроскопии Тереза Згода и студентка Тереза Куглер, недавняя выпускница Рочестерского технологического института. Чтобы получить это невероятное изображение, они отсняли и скомбинировали сотни крошечных фотофрагментов.

Nikon Small World проходит уже в 45-й раз. В этом году в конкурсе принимали участие больше 2 тысяч работ. В финал попали 20 фотографий.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
«Мы должны говорить о произошедшем»: 17 лет событиям на Дубровке
Макгрегор прибыл в Киев и высказался про президента-комедианта
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии
Из фонда дольщиков исчезли миллиарды рублей
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка сбила пешеходов
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища: съемки новой комедии Главные герои фильма «Большущая охота» будут бороться с монстрами при помощи алкоголя
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
Успенская заявила, что хочет сделать дочь донором яйцеклетки для второго ребенка Певица выразила неожиданное пожелание
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь