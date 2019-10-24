Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пока мы живы, должны говорить о произошедшем»17 лет назад произошел захват заложников в Театральном центре на Дубровке
Фоторепортажи
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эпическая битва угря и краба попала на видео

Не поделили кальмара.

Команда подводных исследователей с корабля NOAAS Okeanos Explorer случайно запечатлела впечатляющую подводную драку.

Изучая подводные горы и каньоны в Атлантическом океане, ученые увидели на морском дне краба, который лакомился кальмаром. Аппетитный обед попался на глаза и проплывающему мимо угрю. Он схватил кальмара за другой конец и стал тянуть, но краб и не думал отпускать свою добычу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В глубоком океане еды немного, поэтому конкуренция в пищевой сети может быть жесткой», — прокомментировали исследователи свое видео.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Кремль ответил на слова Киселева о подготовке преемника Путина
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
В рейтинг богатейших женщин России впервые вошли два миллиардера
В МВД рассказали о единственном в России полицейском корги
Ученые рассказали, каким был первый цвет во Вселенной
Малышка на миллион. Сколько зарабатывает Елена Малышева
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В Токио представлена по-настоящему богатая Toyota (фото) В Японии очень любят роскошные большие минивэны. Именно поэтому к модели Toyota GranAce было так много внимания
Кино
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа» Актриса рассказала о затяжном конфликте с коллегой по популярному сериалу
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз Она сама рассказала об этом поклонникам (фото)
Леди
Как правильно красить тонкие губы (и все не испортить) Как накрасить тонкие губы так, чтобы не уменьшить их, а напротив, придать объем?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь