Эпическая битва угря и краба попала на видео

12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Команда подводных исследователей с корабля NOAAS Okeanos Explorer случайно запечатлела впечатляющую подводную драку.
Изучая подводные горы и каньоны в Атлантическом океане, ученые увидели на морском дне краба, который лакомился кальмаром. Аппетитный обед попался на глаза и проплывающему мимо угрю. Он схватил кальмара за другой конец и стал тянуть, но краб и не думал отпускать свою добычу.
«В глубоком океане еды немного, поэтому конкуренция в пищевой сети может быть жесткой», — прокомментировали исследователи свое видео.
Анна Лысенко