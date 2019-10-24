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13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фермер превратил гигантскую тыкву в лодку (видео)

И поплавал в ней по реке.

Джастин Оунби с женой Кристин уже не первый год выращивает на заднем дворе своего дома в Кливленде огромные тыквы. Этой осенью самая крупная из них весом 412 кг немного не дотянула до символической тысячи фунтов (453 кг).

Но Джастин не расстроился. Вместо этого он в шутку превратил огромный плод в лодку. Оунби не только спустил ее на воду, но и проплыл в ней небольшое расстояние.

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Видео с тыквой-каяком стало вирусным в соцсетях и привлекло внимание журналистов. «Мы не можем перестать смеяться из-за этого», — комментирует Кристин.

Анна Лысенко

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