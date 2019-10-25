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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф превратил советские здания в фигуры «Тетриса»

Выглядит это очень органично.

Дизайнер и фотограф из Болгарии Мариан Атанасов, который сейчас живет и работает в США, очень любит снимать архитектуру в разных городах мира.

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В своем последнем проекте он сфотографировал здания советской постройки в родном городе София, а затем с помощью компьютерной программы разделил их на части, превратив в узнаваемые фигуры из популярной игры «Тетрис».

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Чтобы добиться максимального эффекта, Мариан убрал в фоторедакторе все отвлекающие предметы — например, деревья, небо и провода. Получилось очень впечатляюще.

Екатерина Гура

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