17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф превратил советские здания в фигуры «Тетриса»
Выглядит это очень органично.
Дизайнер и фотограф из Болгарии Мариан Атанасов, который сейчас живет и работает в США, очень любит снимать архитектуру в разных городах мира.
В своем последнем проекте он сфотографировал здания советской постройки в родном городе София, а затем с помощью компьютерной программы разделил их на части, превратив в узнаваемые фигуры из популярной игры «Тетрис».
Чтобы добиться максимального эффекта, Мариан убрал в фоторедакторе все отвлекающие предметы — например, деревья, небо и провода. Получилось очень впечатляюще.
Екатерина Гура