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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии заметили акулу, плавающую на спине

Туристы были озадачены ее странным поведением.

Группа туристов заметила большую белую акулу, плавающую на спине возле острова Нептун на юге Австралии.

Любители дикой природы отправляются в залив Спенсер специально, чтобы увидеть хищниц своими глазами. Здесь процветает акулий туризм. Экстремалы погружаются под воду в металлических клетках и наблюдают за акулами в их естественной среде обитания.

По пути к месту погружения одна из женщин заметила странное поведение акулы. Хищница показалась на поверхности, какое-то время поплавала на спине, а затем снова скрылась под водой.

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«Это нормально?» — спросил один из туристов. «Нет», — ответил ему другой. Один из гидов добавил, что никогда не видел раньше подобного поведения акул.

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Спустя несколько дней гиды заметили эту акулу снова. Она во второй раз продемонстрировала свой странный способ плавания.

По словам специалистов из группы Shark Trust, туристы увидели случай тонической неподвижности, во время которого акула впадает в своеобразное состояние транса. Ее спинной плавник распрямлен, дыхание спокойно, а мышцы расслаблены. В перевернутом виде хищница может находиться до 15 минут.

С чем связан такой естественный кратковременный паралич у акул, ученые до сих пор не уверены. По одной из версий, это случается в момент дезориентации (некоторым дайверам удается искусственно вызывать это состояние у хищниц). По другой, такое поведение может быть связано со спариванием.

Анна Лысенко

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