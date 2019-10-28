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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

На аукционе в США продали самую дорогую в истории карточку с покемоном

Рисующего Пикачу оценили в 195 тысяч долларов.

На прошедшем недавно в Нью-Йорке аукционе Weiss неизвестный покупатель отдал за коллекционную карточку «Pikachu Illustrator» («Пикачу иллюстратор») баснословную сумму в 195 тысяч долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На игральной карте изображен покемон Пикачу с кисточкой в руках. Эти карты (всего их было выпущено 39) создавались исключительно для победителей конкурса комиксов в 1997—1998 годах.

По данным издания Kotaku, сейчас таких карт в мире только 10, остальные либо утеряны, либо испорчены.

Ушедший с молотка лот сейчас является самой дорогой карточкой во вселенной «Покемонов». Предыдущий рекорд принадлежал Пикачу, проданному в 2013 году. Тогда неизвестный коллекционер выложил за карточку 54,9 тысяч долларов.

Екатерина Гура

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