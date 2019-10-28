18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
На аукционе в США продали самую дорогую в истории карточку с покемоном
Рисующего Пикачу оценили в 195 тысяч долларов.
На прошедшем недавно в
На игральной карте изображен покемон Пикачу с кисточкой в руках. Эти карты (всего их было выпущено 39) создавались исключительно для победителей конкурса комиксов в 1997—1998 годах.
Ушедший с молотка лот сейчас является самой дорогой карточкой во вселенной «Покемонов». Предыдущий рекорд принадлежал Пикачу, проданному в 2013 году. Тогда неизвестный коллекционер выложил за карточку 54,9 тысяч долларов.
Екатерина Гура