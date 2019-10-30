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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка без диет похудела на 38 килограммов за год

В спортзал она тоже ходит редко.

29-летняя Бернис Кассерли из Линкольншира поделилась с журналистами историей своего феноменального похудения.

Девушка призналась, что всегда была полной. Несмотря на то, что ей не нравилось, как она выглядит, похудеть у нее не получалось. Она выбирала строгие диеты, после которых срывалась и начинала есть еще больше.

Все изменилось в 2018 году, когда ее младшая сестра собралась выходить замуж и попросила Бернис стать подружкой невесты. Девушка вспомнила, как ей было некомфортно в открытом нарядном платье на свадьбе друга пару лет назад, и решила срочно взять себя в руки, чтобы в этот раз быть на высоте.

Бернис записалась на специальные курсы похудения и с удивлением обнаружила, что может продолжать есть вкусности и не морить себя голодом. При поддержке профессионального консультанта, девушка начала менять свои вкусовые привычки и есть чаще, но маленькими порциями. Самым приятным было то, что ей не запретили есть любимую еду, а просто дали для этого определенные дни или изменили размер порций.

Физическими упражнениями Бернис тоже не увлеклась. Она посещала тренажерный зал всего раз в неделю, но этого оказалось достаточно, чтобы за год похудеть на 38 килограммов, пишет Mirror.

⁣Home after such an amazing day at Slimming World Woman of the Year Regionals! ⁣ I was lucky enough to be in the top 10...

Опубликовано Bernice Casserly Воскресенье, 8 сентября 2019 г.

Сейчас девушка выглядит и чувствует себя прекрасно. А перемены во внешности привели и к переменам в жизни. Она настолько вдохновилась собственным успехом, что прошла курсы подготовки специалистов и стала персональным консультантом в центре похудения.

Екатерина Гура

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