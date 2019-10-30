Британка без диет похудела на 38 килограммов за год

29-летняя Бернис Кассерли из Линкольншира поделилась с журналистами историей своего феноменального похудения.
Девушка призналась, что всегда была полной. Несмотря на то, что ей не нравилось, как она выглядит, похудеть у нее не получалось. Она выбирала строгие диеты, после которых срывалась и начинала есть еще больше.
Все изменилось в 2018 году, когда ее младшая сестра собралась выходить замуж и попросила Бернис стать подружкой невесты. Девушка вспомнила, как ей было некомфортно в открытом нарядном платье на свадьбе друга пару лет назад, и решила срочно взять себя в руки, чтобы в этот раз быть на высоте.
Бернис записалась на специальные курсы похудения и с удивлением обнаружила, что может продолжать есть вкусности и не морить себя голодом. При поддержке профессионального консультанта, девушка начала менять свои вкусовые привычки и есть чаще, но маленькими порциями. Самым приятным было то, что ей не запретили есть любимую еду, а просто дали для этого определенные дни или изменили размер порций.
Физическими упражнениями Бернис тоже не увлеклась. Она посещала тренажерный зал всего раз в неделю, но этого оказалось достаточно, чтобы за год похудеть на 38 килограммов, пишет Mirror.
Сейчас девушка выглядит и чувствует себя прекрасно. А перемены во внешности привели и к переменам в жизни. Она настолько вдохновилась собственным успехом, что прошла курсы подготовки специалистов и стала персональным консультантом в центре похудения.