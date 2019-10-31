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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китаец женился на женщине в два раза старше себя, выглядящей как его ровесница

Когда разница в возрасте почти не заметна.

23-летний житель Китая по имени Тан три года назад на велогонке познакомился с девушкой Ли Янг. Она попала в аварию и повредила ключицу, а молодой человек остановился, чтобы ей помочь. Затем он стал навещать ее в больнице. Их роман развивался стремительно, и уже через два месяца влюбленные поженились.

Но не все было так просто. На самом деле, у Ли Янг и Тана 23-летняя разница в возрасте. Более того, у женщины есть взрослый сын, который является ровесником ее мужа, пишет китайское издание MSN.

Узнав, что невесте 46 лет, родители молодого человека пришли в ужас и пытались уговорить Янг оставить их сына в покое. Не сильно обрадовались такому юному жениху и родственники женщины.

Кроме того, в ЗАГСе влюбленных тоже зарегестрировали не сразу: их попросили предоставить справку из полиции о том, что они действительно состоят в отношениях.

Но в конце концов пара поженилась. Совсем недавно они отпраздновали третью годовщину. По словам супругов, родные уже примирились с их выбором, и отношения в семье наладились.

Екатерина Гура

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