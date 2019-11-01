Am I... going to live forever? https://t.co/dILbJr6BSR— Metro (@MetroUK) October 31, 2019
17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
107-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Нужно просто быть одиноким.
Британка Ирэн Грин в конце октября отпраздновала свой 107-й день рождения. Сотрудники дома престарелых, где она живет последние несколько лет, организовали для долгожительницы шикарный праздник с угощениями и подарками. Вот только родственники не пришли навестить старушку, просто потому, что их у нее нет.
Как призналась Ирэн, ей никто никогда не предлагал выйти замуж, а потому всю жизнь она была одинока. Но она не грустит по этому поводу. Именно свой статус незамужней женщины британка считает главным секретом своего долголетия.
Екатерина Гура