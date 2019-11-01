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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

107-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Нужно просто быть одиноким.

Британка Ирэн Грин в конце октября отпраздновала свой 107-й день рождения. Сотрудники дома престарелых, где она живет последние несколько лет, организовали для долгожительницы шикарный праздник с угощениями и подарками. Вот только родственники не пришли навестить старушку, просто потому, что их у нее нет.

Как призналась Ирэн, ей никто никогда не предлагал выйти замуж, а потому всю жизнь она была одинока. Но она не грустит по этому поводу. Именно свой статус незамужней женщины британка считает главным секретом своего долголетия.

По словам старушки, брак и дети создают слишком много хлопот: семья — это трудная ежедневная работа, а потому на личное счастье у людей просто не остается времени и ресурсов, пишет издание Metro.

Из-за того, что Грин не была обременена семейными отношениями, она много занималась спортом, вела здоровую и активную жизнь, много путешествовала, занималась танцами и творчеством и любила ходить на вечеринки с друзьями. Именно такой образ жизни делал ее счастливой и помог сохранить хорошее здоровье и настроение даже в преклонном возрасте.

Екатерина Гура

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