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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Орел подбросил австралийке во двор щенка динго (фото)

Небольшой сюрприз.

Жительницу города Брайт к северо-востоку от Мельбурна утром разбудили необычные звуки: за домом кто-то жалобно скулил.

Женщина отправилась посмотреть и обнаружила в кустах на заднем дворе щенка. У него была рана на спине и довольно изможденный вид. Кроме того, малыш выглядел необычно и мог оказаться как собакой, так и лисой.

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На следующий день австралийка отвезла находку в клинику для животных. По характеру травм ветеринары заключили, что щенка схватил и какое-то время нес орел. После того как малыш вырвался, он проделал большой путь пешком. Лапы щенка были стерты.

В клинике животному сделали тест ДНК и выяснили, что Ванди (так женщина назвала малыша) — чистокровный динго.

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Теперь Ванди будет жить в заповеднике Австралийского фонда динго. По словам сотрудников фонда, в будущем он станет участником программы разведения и привнесет в популяцию региона новые гены.

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Анна Лысенко

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