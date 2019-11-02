15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Орел подбросил австралийке во двор щенка динго (фото)
Небольшой сюрприз.
Жительницу города Брайт к
Женщина отправилась посмотреть и обнаружила в кустах на заднем дворе щенка. У него была рана на спине и довольно изможденный вид. Кроме того, малыш выглядел необычно и мог оказаться как собакой, так и лисой.
На следующий день австралийка отвезла находку в клинику для животных. По характеру травм ветеринары заключили, что щенка схватил и
В клинике животному сделали тест ДНК и выяснили, что Ванди (так женщина назвала малыша) — чистокровный динго.
Теперь Ванди будет жить в заповеднике Австралийского фонда динго. По словам сотрудников фонда, в будущем он станет участником программы разведения и привнесет в популяцию региона новые гены.
Анна Лысенко