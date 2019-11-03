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10:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздали лицо женщины-викинга

На нем сохранилась боевая рана.

Британские исследователи воссоздали лицо женщины-воина, которая жила около тысячи лет назад в Норвегии, сообщает Guardian.

Скелет женщины был найден на норвежском кладбище викингов в Солоре. Она была похоронена вместе с внушительным арсеналом оружия, среди которого — стрелы, меч, копье и топор. На черепе воительницы сохранились следы боевой раны, полученной мечом. Ее останки хранятся в Музее истории культуры в Осло.

Чтобы реконструировать облик женщины, ученые использовали передовые технологии распознавания лиц. Они провели анатомическую реконструкцию, воссоздав мышцы и кожу лица.

По словам исследователей, подобные реконструкции хоть и не гарантируют стопроцентной точности, но все же достаточно близки к оригиналу. Если бы лицо женщины-викинга могли увидеть ее знакомые, они бы ее узнали.

Анна Лысенко

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