Ученые воссоздали лицо женщины-викинга

Британские исследователи воссоздали лицо женщины-воина, которая жила около тысячи лет назад в Норвегии, сообщает Guardian.
Скелет женщины был найден на норвежском кладбище викингов в Солоре. Она была похоронена вместе с внушительным арсеналом оружия, среди которого — стрелы, меч, копье и топор. На черепе воительницы сохранились следы боевой раны, полученной мечом. Ее останки хранятся в Музее истории культуры в Осло.
Чтобы реконструировать облик женщины, ученые использовали передовые технологии распознавания лиц. Они провели анатомическую реконструкцию, воссоздав мышцы и кожу лица.
По словам исследователей, подобные реконструкции хоть и не гарантируют стопроцентной точности, но все же достаточно близки к оригиналу. Если бы лицо женщины-викинга могли увидеть ее знакомые, они бы ее узнали.