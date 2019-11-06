В Новой Зеландии проходят выборы птицы года

С 2005 года в Новой Зеландии ежегодно проходят «птичьи выборы». Эта традиция была введена Королевским обществом по охране леса и птиц с целью привлечения внимания к редким и исчезающим видам пернатых.
С каждым разом выборы птицы года становятся все интереснее и масштабнее. Например, в 2005 году за кандидатов голосовали 900 человек, а в 2018 году количество избирателей составило уже 48 тысяч.
«Птичьи выборы» — дело серьезное и ответственное. У птиц-кандидатов есть свои «предвыборные штабы», которые занимаются агитацией, сообщает The Guardian.
Сотрудники штабов создают для своих птиц профили в соцсетях, участвуют в телепрограммах и пытаются «переманить» на свою сторону знаменитостей.
Кстати, выборы этого года уже отличились «грязными технологиями». Организаторам пришлось обнулить результаты после того, как выяснилось, что с одного австралийского IP-адреса поступило 300 голосов за кавау — птицу из семейства баклановых.
Сейчас пятерка лидеров выглядит следующим образом. На первом месте с 4841 голосов идет какапо или совиный попугай, на втором месте — желтоглазый пингвин (4692 голоса), на третьем месте — чатемская петроика (2764 голоса), четвертую строчку занимает веерохвостка (2711 голосов), двухполосый зуек, он же мелкий кулик (2519).
Все желающие могут принять участие в голосовании до 10 ноября. 11 числа будет официально объявлен победитель этого года.
В прошлом году звание птицы года досталось кереру, также известному под названием «пьяный голубь», поскольку эти пернатые любят лакомиться забродившими фруктами, после чего хмелеют. Этот вид в 2018 году набрал 5833 голоса.