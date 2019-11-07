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20:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Колумбии кошка спасла жизнь годовалому ребенку (видео)

Удивительный момент попал на камеру видеонаблюдения.

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27-летняя жительница Колумбии Диана Лорена Альварес поделилась с журналистами необычным видео, снятым на камеру видеонаблюдения в ее доме.

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Как пояснила Диана, в ролике отчетливо видно, как ее домашняя кошка Гатубела спасла жизнь ее годовалому сыну Самюэлю.

Диана всего на несколько минут оставила спящего малыша одного в кроватке и отлучилась в соседнюю комнату. В это время ребенок проснулся и направился прямиком к дверному проему, от которого начинается длинная и крутая лестница вниз.

Все это время за Самюэлем наблюдала кошка Гатубела, находившаяся рядом в комнате. Сообразив, что малыш сейчас упадет, кошка мигом подбежала к нему и оттолкнула его от лестницы. После неожиданной атаки животного ребенок развернулся и пополз в обратном направлении.

Диана призналась, что не заметила ничего странного, пока не посмотрела видео. И теперь Гатубела официально признана героем в их семье.

Екатерина Гура

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