19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Литвы собирает странные фото из общественного транспорта
Непредсказуемые поездки.
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Непредсказуемые поездки.
Житель Литвы Рокас Стасявичюс ведет в Instagram забавную страницу под названием «Люди из троллейбуса».
В блог, на который подписаны более 34 тысяч человек, может попасть что угодно: люди в странной одежде, неожиданный багаж или просто абсурдность происходящего в салоне транспорта.
Екатерина Гура