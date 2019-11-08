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19:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Литвы собирает странные фото из общественного транспорта

Непредсказуемые поездки.

Житель Литвы Рокас Стасявичюс ведет в Instagram забавную страницу под названием «Люди из троллейбуса».

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В блог, на который подписаны более 34 тысяч человек, может попасть что угодно: люди в странной одежде, неожиданный багаж или просто абсурдность происходящего в салоне транспорта.

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Екатерина Гура

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