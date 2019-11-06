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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Венецию наводнили странные фигуры с чемоданами (фото)

Они рассказывают о судьбах мигрантов.

Французский скульптор Бруно Каталано наиболее известен благодаря серии бронзовых человеческих фигур, у которых отсутствует значительная часть туловища.

Теперь эти провокационные скульптуры перебрались в Венецию, но не в музей, а прямо на городские улицы. Встретить их можно внезапно в самых разных частях города. Одни скульптуры появляются у театров, другие — в церквях, третьи застыли на ступеньках палаццо над каналами. Всего их около 30.

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По словам Каталано, серия «Путешественники» (Les Voyageurs) немного отражает его собственную жизнь. Скульптор родился в Марокко и в подростковом возрасте был вынужден иммигрировать с семьей в Марсель. Этот опыт произвел на Каталано неизгладимое впечатление и определил его будущее.

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Серию скульптора демонстрируют по случаю по случаю 58-й Венецианской биеннале современного искусства.

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Анна Лысенко

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