15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Венецию наводнили странные фигуры с чемоданами (фото)
Они рассказывают о судьбах мигрантов.
Французский скульптор Бруно Каталано наиболее известен благодаря серии бронзовых человеческих фигур, у которых отсутствует значительная часть туловища.
Теперь эти провокационные скульптуры перебрались в Венецию, но не в музей, а прямо на городские улицы. Встретить их можно внезапно в самых разных частях города. Одни скульптуры появляются у театров, другие — в церквях, третьи застыли на ступеньках палаццо над каналами. Всего их около 30.
По словам Каталано, серия «Путешественники» (Les Voyageurs) немного отражает его собственную жизнь. Скульптор родился в Марокко и в подростковом возрасте был вынужден иммигрировать с семьей в Марсель. Этот опыт произвел на Каталано неизгладимое впечатление и определил его будущее.
Серию скульптора демонстрируют по случаю по случаю 58-й Венецианской биеннале современного искусства.
Анна Лысенко