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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Скульптор из Рима превращает пни в произведения искусства

Он создал уже 60 скульптур.

Андреа Гандини из Рима создает удивительные скульптуры из пней. Раньше он работал в своей мастерской, но пару лет назад решил выйти на улицы.

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Как известно, итальянская столица является одним из самых зеленых городов Европы. Здесь растут более 300 тысяч деревьев, но многие из них уже состарились, поэтому местные власти их спиливают, оставляя лишь небольшие пни.

Именно они и стали главным источником вдохновения для молодого резчика по дереву. Прежде чем приступить к работе, Гандини внимательно изучает пни и выбирает подходящий. Главное условие — пень должен быть большим и не трухлявым.

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Сюжеты и образы Андреа заранее не придумывает, а отталкивается от структуры и формы дерева уже в процессе работы.

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Сейчас по всему Риму можно найти 60 скульптур Гандини. Местные гиды даже включают их в экскурсионные маршруты, а сам скульптор отмечает местоположение своих работ на своем сайте и в соцсетях.

Екатерина Гура

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