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12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

На французские пляжи вымыло волнами более 760 килограммов кокаина

Стоимость приплывших наркотиков превышает 65 миллионов долларов.

За последние несколько недель на пляжах на юго-западе Франции было обнаружено более 760 килограммов кокаина. Завернутые в целлофановые пакеты посылки на побережье выбрасывают морские волны.

Прокуратура города Ренн заявила, что наркотики были обнаружены на участке протяженностью более 500 километров от департамента Луара-Атлантик до департамента Ландес, сообщает France TV.

Общая стоимость найденных «посылок» составляет около 65 миллионов долларов.

В полиции заявили, что наркотики упакованы очень тщательно и средний вес упаковки составляет примерно 3 килограмма.

Сейчас полиция пытается установить, откуда приплыла такая огромная партия кокаина. Стражи правопорядка просят всех, кто нашел подозрительные пакеты на пляжах, немедленно связаться с полицией. В противном случае нашедшим наркотики может грозить риск тюремного заключения сроком на 10 лет.

Кстати, это уже не первый подобный случай. В августе на пляжи Новой Зеландии также приплыли посылки с наркотиками стоимостью около 2 миллионов долларов.

Екатерина Гура

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