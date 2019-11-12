November 11, 2019
12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
На французские пляжи вымыло волнами более 760 килограммов кокаина
Стоимость приплывших наркотиков превышает 65 миллионов долларов.
За последние несколько недель на пляжах на
Прокуратура города Ренн заявила, что наркотики были обнаружены на участке протяженностью более 500 километров от департамента
Общая стоимость найденных «посылок» составляет около 65 миллионов долларов.
Сейчас полиция пытается установить, откуда приплыла такая огромная партия кокаина. Стражи правопорядка просят всех, кто нашел подозрительные пакеты на пляжах, немедленно связаться с полицией. В противном случае нашедшим наркотики может грозить риск тюремного заключения сроком на 10 лет.
Кстати, это уже не первый подобный случай. В августе на пляжи Новой Зеландии также приплыли посылки с наркотиками стоимостью около 2 миллионов долларов.
Екатерина Гура