13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены самые древние опылители растений
Они спровоцировали быстрое распространение на Земле цветущих растений.
Ученые обнаружили в куске янтаря возрастом 99 миллионов лет жука с пыльцой на лапках.
Это самое древнее из известных науке насекомых, опылявших растения, пишет Science со ссылкой на исследование в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые давно считали, что ботанический бум мелового периода, который начался 145 миллионов лет назад, был спровоцирован насекомыми, ставшими опылять цветущие растения. Но до сих пор веских доказательств этой гипотезы не было.
Жук длиной всего 4 миллиметра известен как Angimordella burmitina. Янтарь с ним был обнаружен в Мьянме в 2012 году. Долгое время ученые не уделяли находке внимания, пока один из палеонтологов не отполировал окаменевшую смолу и не заметил внутри пыльцу.
Ученые считают, что опыление растений началось даже раньше, чем 99 млн лет назад, но доказательства этого еще предстоит найти.
Анна Лысенко