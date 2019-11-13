Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
8В Японии сгорел дотла замок Сюри XIV века
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянка получила привет из прошлого от отца-альпиниста

Его уже нет в живых.

Туристы обнаружили на вершине горы Муус-Хай в Якутии записку, написанную 30 лет назад российским альпинистом.

«Свое восхождение на гору Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья, и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. 9.08.90 г. (г. Ленинград)», — написал Юрий Цветков (орфография автора сохранена — Ред.).

На листике была приписка: «Просьба записку не снимать». Ей беспрекословно следовали почти 30 лет. Все это время записка оставалась на вершине горы. Затем, в августе 2019 года, одна из туристок сфотографировала записку и поделилась снимком в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Историей заинтересовались журналисты. В ноябре, после резонанса в СМИ и соцсетях, Анна Цветкова, которой была адресована записка, позвонила в редакцию петербургского издания «Фонтанка».

Женщина рассказала, что в детстве часто ходила в походы с семьей. В экспедицию на Муус-Хай отец отправился без детей, но о дне рождения дочери не забыл.

«Раньше я думала, такое бывает только в кино, но нет — чудеса случаются и в реальной жизни!» — цитирует издание Анну.

Сейчас Юрия Цветкова, к сожалению, уже нет в живых. Он умер в 2009 году из-за болезни сердца.

Записка все еще остается в Якутии. Ее смогут забрать местные альпинисты во время восхождения в следующем году.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
СК проверит жалобу упавшей на колени перед Медведевым женщины
В Россию придут аномальные холода
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Шестилетнему сыну Плющенко угрожают убийством
Венеция терпит самое сильное наводнение за полвека (фото)
Выдача материнского капитала в России сократилась
Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха зимой
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Как удалить аккаунт «ВКонтакте», Instagram и Facebook. Руководство к свободе Hi-Tech Mail.ru рассказывает, как стереть свою учетку из соцсети
Кино
Ходченкова, Шпица, Светлаков с женой на показе итальянской драмы Звезды посетили столичную премьеру фильма «Предатель»
Горячие темы на Авто
Модель семьи будущего 288
Перенос столицы России в Сибирь 119
В вашем городе еще остались частные магазины? 99
Всего три года 88
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Самойлова пожаловалась на трудности четвертой беременности «Отекли даже десны»: заявила жена Джигана
Леди
Боярская, Рудковская и Тодоренко на церемонии «Женщина года 2019» Звезды блистали в эффектных нарядах на светском мероприятии.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь