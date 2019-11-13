14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянка получила привет из прошлого от отца-альпиниста
Его уже нет в живых.
Туристы обнаружили на вершине горы
«Свое восхождение на гору Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья, и быть может ты будешь здесь
На листике была приписка: «Просьба записку не снимать». Ей беспрекословно следовали почти 30 лет. Все это время записка оставалась на вершине горы. Затем, в августе 2019 года, одна из туристок сфотографировала записку и поделилась снимком в соцсетях.
Историей заинтересовались журналисты. В ноябре, после резонанса в СМИ и соцсетях, Анна Цветкова, которой была адресована записка, позвонила в редакцию петербургского издания «Фонтанка».
Женщина рассказала, что в детстве часто ходила в походы с семьей. В экспедицию на
«Раньше я думала, такое бывает только в кино, но нет — чудеса случаются и в реальной жизни!» — цитирует издание Анну.
Сейчас Юрия Цветкова, к сожалению, уже нет в живых. Он умер в 2009 году
Записка все еще остается в Якутии. Ее смогут забрать местные альпинисты во время восхождения в следующем году.
Анна Лысенко