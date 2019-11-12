Американец получил ответ на свое детское послание в бутылке

10-летний Макс Вреденбург из США в 2010 году бросил в океан послание, запечатанное в бутылку.
«Привет! Меня зовут Макс. Если вы читаете это письмо, пожалуйста, напишите мне ответ», — написал мальчик. Дальше он рассказал, сколько ему лет, что он любит яблоки, пляж, животных и автомобили, а его любимый цвет — голубой.
Спустя 9 лет Вреденбург неожиданно получил ответ на свое послание.
Как оказалось, за эти годы бутылка преодолела больше 6 тысяч километров. Попав в воду возле города Рокпорт к северо-востоку от Бостона, она доплыла до юго-запада Франции, где ее между городками Конти и Мимизан ее выловил некий Г. Дюбуа.
Француз написал Максу вежливый ответ, в котором отметил, как много времени прошло с момента отправки сообщения: «Ты сильно вырос за это время: было 10, а стало 19». К ответу он приложил карту, показав место, в котором нашел послание.
«Взрыв мозга. Девять лет прошло», — прокомментировал Вреденбург этот необычный случай.