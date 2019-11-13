18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка превращается в известных персонажей с помощью хиджаба
За экспериментами малазийки следят 400 тысяч подписчиков.
Эффектными перевоплощениями с помощью грима уже никого не удивишь, но визажист из Малайзии по имени Сарасвати вывела это искусство на новый уровень.
Она использует не только краску и кисточки, но и хиджаб. Драпируя ткань тем или иным образом, девушка превращается в принцессу Лею, русалочку Ариэль, труп невесты и даже Короля Льва. Мастерству визажиста можно только поаплодировать.
Анна Лысенко