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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка превращается в известных персонажей с помощью хиджаба

За экспериментами малазийки следят 400 тысяч подписчиков.

Эффектными перевоплощениями с помощью грима уже никого не удивишь, но визажист из Малайзии по имени Сарасвати вывела это искусство на новый уровень.

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Ариэль

Она использует не только краску и кисточки, но и хиджаб. Драпируя ткань тем или иным образом, девушка превращается в принцессу Лею, русалочку Ариэль, труп невесты и даже Короля Льва. Мастерству визажиста можно только поаплодировать.

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Труп невесты
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Гадес
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Король Лев
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Принцесса Лея
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Девушка в берете из мультфильма «Неисправимый Гуфи»
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Ашли Спинелли
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Кики из мультфильма «Ведьмина служба доставки»

Анна Лысенко

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