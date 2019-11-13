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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья из Великобритании отправилась на отдых в отель, который еще не был построен
Суровая правда выяснилась уже на месте.
Марк Молд из Великобритании несколько лет планировал отдых с семьей и друзьями в Египте, но, забронировав путешествие через турагентство, никак не ожидал, что каникулы превратятся в кошмар.
Когда компания из четырех взрослых и двух детей приехала на место, выяснилось, что 5-звездочного отеля с аквапарком и выходом на пляж в Хургаде просто не существует. Оказалось, что он еще находится на стадии строительства.
Британцев поселили в отель со соседству, который планировали в ближайшее время снести. По словам Марка, там отсутствовали некоторые стены, двери и мебель. Персонала практически не было, а в номерах была грязь.
По требованию туристов, их переселили снова. На этот раз в хороший отель рядом, однако они были вынуждены заплатить за проживание 8 тысяч фунтов (около 10 тысяч долларов) из своего кармана.
Кстати, журналисты сообщают, что недостроенный отель до сих пор доступен для бронирования на некоторых
Екатерина Гура