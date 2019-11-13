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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Великобритании отправилась на отдых в отель, который еще не был построен

Суровая правда выяснилась уже на месте.

Марк Молд из Великобритании несколько лет планировал отдых с семьей и друзьями в Египте, но, забронировав путешествие через турагентство, никак не ожидал, что каникулы превратятся в кошмар.

Когда компания из четырех взрослых и двух детей приехала на место, выяснилось, что 5-звездочного отеля с аквапарком и выходом на пляж в Хургаде просто не существует. Оказалось, что он еще находится на стадии строительства.

Британцев поселили в отель со соседству, который планировали в ближайшее время снести. По словам Марка, там отсутствовали некоторые стены, двери и мебель. Персонала практически не было, а в номерах была грязь.

По требованию туристов, их переселили снова. На этот раз в хороший отель рядом, однако они были вынуждены заплатить за проживание 8 тысяч фунтов (около 10 тысяч долларов) из своего кармана.

Туристическая компания сначала отказалась компенсировать затраты, но после нескольких месяцев разбирательств была вынуждена признать ошибку и частично компенсировать Марку и его друзьям расходы, пишет Metro.

Кстати, журналисты сообщают, что недостроенный отель до сих пор доступен для бронирования на некоторых интернет-ресурсах.

Екатерина Гура

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