Рыбак из США чуть не стал жертвой гигантской рыбы

Крис Эрнандес из штата Техас нескоро забудет свою последнюю рыбалку. Когда на крючок клюнула рыба, мужчина попытался вытянуть добычу, но все пошло не по плану. Рыба оказалась настолько огромной и мощной, что начала таскать лодку с Эрнандесом по всему водоему и несколько раз попыталась ее перевернуть, пишет Fox News.
Битва между человеком и рыбой продолжалась около 40 минут, пока Крис наконец не вытащил гиганта из воды. Добычей оказалась 2-метровая панцирная щука (рыба-аллигатор) с выдающимися челюстями и острыми зубами.
Для наглядности Крис сделал снимок с рыбиной и поделился своей историей с местными журналистами.