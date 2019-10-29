11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США поймали огромную рыбу весом 18 килограммов (видео)
Удачная вышла рыбалка.
В конце октября в Калифорнии прошли традиционные соревнования по рыбалке. Участие в них приняли двое друзей — Джошуа Йоргенсен и Блейк Ригби. Джошуа, кстати, является профессиональным рыбаком и даже ведет свой рыбацкий блог.
Сначала друзьям не очень везло: рыба долго не клевала, а если
Несколько минут рыбаки пытались вытащить улов из воды, а когда достали рыбу, то просто потеряли дар речи. Оказалось, что на крючок Йоргенсена и Ригби попалась суринамская треххвостка, которая весила 18 килограммов.
Эта рыба явно претендовала на местный рекорд, вот только пока они добрались до судейского корпуса, чтобы зафиксировать вес рыбины, добыча успела «похудеть». Как позже объяснил Джошуа, это произошло
Екатерина Гура