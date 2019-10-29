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11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США поймали огромную рыбу весом 18 килограммов (видео)

Удачная вышла рыбалка.

В конце октября в Калифорнии прошли традиционные соревнования по рыбалке. Участие в них приняли двое друзей — Джошуа Йоргенсен и Блейк Ригби. Джошуа, кстати, является профессиональным рыбаком и даже ведет свой рыбацкий блог.

Сначала друзьям не очень везло: рыба долго не клевала, а если кто-то и попадался на крючок, то только мелкие особи. Но внезапно все изменилось, пишет Fox News.

Несколько минут рыбаки пытались вытащить улов из воды, а когда достали рыбу, то просто потеряли дар речи. Оказалось, что на крючок Йоргенсена и Ригби попалась суринамская треххвостка, которая весила 18 килограммов.

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Эта рыба явно претендовала на местный рекорд, вот только пока они добрались до судейского корпуса, чтобы зафиксировать вес рыбины, добыча успела «похудеть». Как позже объяснил Джошуа, это произошло из-за обезвоживания — им следовало поместить рыбу в соленую воду.

Из-за этого рыбе не хватило полкило, чтобы побить рекорд штата, установленный в 1959 году. Но мужчины все равно остались довольны — теперь они обеспечены вкусной рыбой на несколько недель.

Екатерина Гура

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