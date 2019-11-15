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12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит морское дно без воды (фото)

Новый алгоритм позволит лучше изучить морских обитателей.

Океанограф Дерья Аккайнак и инженер Тали Трейбиц разработали специальную программу, позволяющую увидеть объекты на подводных фотографиях так, если бы они находились на суше. Как известно, вода искажает не только цвета, но и размер и форму объектов, а потому алгоритм, исправляющий эти погрешности, поможет ученым больше узнать о подводных обитателях и лучше их изучить.

Аккайнак и Трейбиц работали над программой четыре года. Для ее корректной работы нужно только несколько снимков подводного объекта с разных ракурсов. Так алгоритм лучше вычисляет расстояние до объекта, находит искажения от воды и ликвидирует их.

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Поскольку программа в прямом смысле убирает воду с подводных снимков, она может быть интересна и подводным фотографам, которые сейчас вынуждены вручную убирать искажения и менять цвета на снимках «на глаз».

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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