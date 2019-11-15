12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит морское дно без воды (фото)
Новый алгоритм позволит лучше изучить морских обитателей.
Океанограф Дерья Аккайнак и инженер Тали Трейбиц разработали специальную программу, позволяющую увидеть объекты на подводных фотографиях так, если бы они находились на суше. Как известно, вода искажает не только цвета, но и размер и форму объектов, а потому алгоритм, исправляющий эти погрешности, поможет ученым больше узнать о подводных обитателях и лучше их изучить.
Аккайнак и Трейбиц работали над программой четыре года. Для ее корректной работы нужно только несколько снимков подводного объекта с разных ракурсов. Так алгоритм лучше вычисляет расстояние до объекта, находит искажения от воды и ликвидирует их.
Поскольку программа в прямом смысле убирает воду с подводных снимков, она может быть интересна и подводным фотографам, которые сейчас вынуждены вручную убирать искажения и менять цвета на снимках «на глаз».
Екатерина Гура