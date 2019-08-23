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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дно Акабского залива спустили танки и вертолеты (видео)

Теперь они станут частью подводного музея.

В курортном иорданском городе Акаба решили создать подводный музей военной техники для привлечения иностранных туристов.

Для этого на дно Акабского залива опустили танки, вертолеты и боевые машины. Всего в подводном музее сейчас насчитывается 19 экспонатов. Некоторые из них находятся на глубине 15−20 метров, а некоторые — еще глубже.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам местных властей, военная техника будет не только привлекать на курорт дайверов со всего мира, но и улучшать экологию в этом районе, так как экспонаты станут убежищем для кораллов, рыб и других морских обитателей.

Екатерина Гура

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